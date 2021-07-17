انت الان تتابع خبر وثيقة تظهر الحكم الصادر بحق مدير الدائرة الاقتصادية والعقود والاستثمار في وزارة الكهرباء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اظهرت وثيقة صادرة من مجلس القضاء الاعلى، صدور حكم على "رعد قاسم محمد" مدير عام الدائرة الاقتصادية والعقود والاستثمار في وزارة الكهرباء بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات.