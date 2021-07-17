واشنطن تستعد لإجلاء 18 ألف متعاون أفغاني

وقالت مصادر في البنتاجون، إن إجلاءهم سيتم الانتهاء منه قبل حلول 31 أغسطس/آب المقبل تزامنا مع خروج آخر جندي أمريكي من الأراضي الأفغانية.

ولم توضح مصادر البنتاجون موعد البدء في عملية ترحيل المتعاونين إلى خارج أفغانستان حرصًا على حياتهم من "هجمات انتقامية" من المتشددين المحليين ممن يعتبرونهم "أعوانا للغزاة.



وبحسب المصادر الأمريكية سيقوم البنتاجون كذلك بإنهاء كافة إجراءات حصول المرحلين الأفغان على تأشيرات دخول الأراضي الأمريكية دونما الحاجة إلى تجميعهم في قواعد عسكرية أمريكية خارج أفغانستان لاستضافتهم حتى الانتهاء من إجراءات إصدار تأشيرات دخول الأراضي الأمريكية لهم.