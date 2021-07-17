الكاظمي يزور واشنطن للقاء بايدن الشهر الجاري

وقال البيت الابيض في بيان، ان "بايدن سيستقبل الكاظمي في 26 يوليو / تموز في واشنطن، مبينا ان "هذه الزيارة ستتيح تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

وأشارت الرئاسة الأميركية إلى أنّ بايدن "يتطلع أيضا إلى تعزيز التعاون الثنائي مع العراق في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية"، خصوصا "الجهود المشتركة لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش".



ويُفترض أن يؤدي الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن إلى وضع جدول زمني لانسحاب التحالف الدولي من العراق.

وفي يونيو/تموز من العام الماضي أكد الكاظمي وصول بلاده إلى مراحل متقدمة في الحوار مع الولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

وأكد مجلس الوزراء حينها أن الحكومة لديها جلسات حوار متواصلة مع الجانب الأمريكي، وصلت إلى مراحل متقدمة والبحث في التفاصيل اللوجستية لانسحاب القوات الأمريكية من العراق الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا.

