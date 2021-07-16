الاعمار تعلن حجم المبالغ المصروفة لقروض صندوق الاسكان خلال نصف عام

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، انه "تم صرف نحو اكثر من 321 مليار دينار ، كقروض للمواطنين لبناء وحدات سكنية لهم في بغداد والمحافظات".

وأشار البيان الى ان "عدد المعاملات المقبولة بلغ 13852 معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات المكشوفة 20424 معاملة".

