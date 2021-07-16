انت الان تتابع خبر الاعمار تعلن حجم المبالغ المصروفة لقروض صندوق الاسكان خلال نصف عام والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، عن حجم المبالغ المصروفة لقروض صندوق الاسكان خلال النصف الاول من العام الجاري.
وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، انه "تم صرف نحو اكثر من 321 مليار دينار ، كقروض للمواطنين لبناء وحدات سكنية لهم في بغداد والمحافظات".
وأشار البيان الى ان "عدد المعاملات المقبولة بلغ 13852 معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات المكشوفة 20424 معاملة".
وأشار البيان الى ان "عدد المعاملات المقبولة بلغ 13852 معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات المكشوفة 20424 معاملة".