التربية تصرح حول الدخول الشامل

بغداد - ياسين صفوان - أكدت وزارة التربية، اليوم الجمعة، أنه لم يصدر أي قرار بشأن الدخول الشامل لطلبة السادس الإعدادي.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، أنه "لم يصدر أي قرار بشأن الدخول الشامل لطلبة السادس الإعدادي من هيئة الرأي، او من اللجنة الدائمة للامتحانات يخص الدخول الشامل"، منوها بأن "امتحانات طلبة الصف السادس الاعدادي ستكون في الحادي والعشرين من شهر اب المقبل، فيما ستكون امتحانات طلبة الصف الثالث متوسط في الاول من شهر اب المقبل".



ولفت إلى أنه "في حال صدور قرارات جديدة من وزارة التربية، فسيتم اعلام الجهات المعنية ووسائل الاعلام بها، وأنه قد تكون هناك قرارات خاضعة للموقف الوبائي"، مردفا بأن "الوزارة في تواصل مع اللجنة الدائمة للامتحانات، واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ومع وسائل الاعلام، من اجل اخبارهم باي قرار جديد يخص العام الدراسي والمراحل المنتهية".

