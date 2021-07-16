فرقة العباس تنفي اعتداءها على قيادات في كتائب الامام علي

وقالت الفرقة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "تداولت وسائل إعلام محلية خبراً مفاده أن قوة من حماية قيادة فرقة العباس القتالية اعتدت على بعض الشخصيات القيادية في كتائب الامام علي ع".

وأضافت، "في الوقت الذي ندعو فيه وسائل الإعلام الى توخي الدقة والمصداقية في نشر الاخبار ، نؤكد ان هذا الخبر عارٍ عن الصحة تماماً ، وان الفرقة تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة الجهات المروجة له".

