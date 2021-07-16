انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تعلن تفاصيل 650 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال الحجامي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "الاصابات في جانب الكرخ كانت كالأتي:
أبو دشير -------------------1 البياع ---------------------13
التاجي --------------------17
الحارثية-------------------10
الحرية --------------------36
الخطيب-------------------8
الرحمانية------------------ 18
السيدية --------------------6
الشالجية ------------------12
الشعلة --------------------35
الصالحية------------------ 13
الطارمية------------------- 6
الطوبجي ------------------20
العطيفية------------------ 10
العلاوي -------------------15
الغزالية------------------- 18
القادسية------------------ 8
الكاظمية -----------------21
اللطيفية------------------ 21
المحمودية ----------------41
المنصور------------------ 23
النصر والسلام------------- 15
الوشاش------------------ 19
اليرموك -----------------26
اليوسفية -----------------23
جكوك --------------------10
حي الجامعة ---------------17
حي الجهاد ----------------10
حي الخضراء-------------- 19
حي العامل ---------------21
حي العدل ----------------19
حي الفرات ---------------24
سبع البور----------------- 1
شارع حيفا ----------------18
كرادة مريم ----------------4
ناحية الرشيد --------------6
سكنة جانب الرصافة --------2
محافظة المثنى------------1
محافظة ذي قار -----------1
محافظة بابل --------------1
محافظة دهوك ------------1
محافظة ديالى -------------2
محافظة كربلاء ------------1
محافظة ميسان------------ 1
محافظة واسط------------- 1
المجموع 650
أبو دشير -------------------1
أبو غريب -----------------29
الاسكان -------------------15
الاعلام------------- -------11
التاجي --------------------17
الحارثية-------------------10
الحرية --------------------36
الخطيب-------------------8
الرحمانية------------------ 18
السيدية --------------------6
الشالجية ------------------12
الشعلة --------------------35
الصالحية------------------ 13
الطارمية------------------- 6
الطوبجي ------------------20
العطيفية------------------ 10
العلاوي -------------------15
الغزالية------------------- 18
القادسية------------------ 8
الكاظمية -----------------21
اللطيفية------------------ 21
المحمودية ----------------41
المنصور------------------ 23
النصر والسلام------------- 15
الوشاش------------------ 19
اليرموك -----------------26
اليوسفية -----------------23
جكوك --------------------10
حي الجامعة ---------------17
حي الجهاد ----------------10
حي الخضراء-------------- 19
حي العامل ---------------21
حي العدل ----------------19
حي الفرات ---------------24
سبع البور----------------- 1
شارع حيفا ----------------18
كرادة مريم ----------------4
ناحية الرشيد --------------6
سكنة جانب الرصافة --------2
محافظة المثنى------------1
محافظة ذي قار -----------1
محافظة بابل --------------1
محافظة دهوك ------------1
محافظة ديالى -------------2
محافظة كربلاء ------------1
محافظة ميسان------------ 1
محافظة واسط------------- 1
المجموع 650