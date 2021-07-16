العبادي يعلق على انسحاب الصدر من الانتخابات

وقال العبادي في تغريدة عبر تويتر، "أُقدر دواعي سماحة الأخ السيد مقتدى الصدر لخطابه يوم أمس، وأؤكد أنّ ذلك مدعاة لنا جميعاً للصمود والتكاتف من أجل إنقاذ البلد، وإنجاح انتخابات نزيهة عادلة يشترك فيها العراقيون على أوسع نطاق لاختيار ممثليهم، ومنع استخدام المال العام والمناصب الحكومية لمصالح فئوية".وأضاف، أن "التحديات تتطلب حضوراً فاعلاً وتقويماً للعملية السياسية المستمدة شرعيتها من الإنتخابات. لقد مر الوطن بمراحل خطيرة من ارهاب اعمى أراد إنهاء وجوده، ولكن انتصرنا بتعاضد العراقيين وصمودهم، وخرج العراق قوياً موحداً".

وأشار إلى أن "العراق اليوم بأمسّ الحاجة لصياغة نصر جديد لخدمة كل المواطنين".

