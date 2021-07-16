خلال استضافته في البرلمان.. وزير الخارجية يتحدث عن مُخرَجات الحوار الاستراتيجي

جاء ذلك في الاستضافة التي حضرها حسين في مجلس النواب التي دعت إليها لجنة العلاقات الخارجيَّة النيابيَّة بحُضُور الملاك المُتقدِّم في قيادة الوزارة.

وجرى التطرُّق، وفقاً لبيان أصدرته وزارة الخارجية، وورد لـ الخليج 365، إلى "مناقشة عدة ملفات وتقديم استيضاحات عنها، كما تحدّث حسين عن مُخرَجات جولات الحوار الاستراتيجي مع واشنطن، وتطرّق إلى سياسة الوزارة ضمن توجُّهات المنهاج الحكوميِّ، والثوابت الوطنيّة للعراق".



وأشار إلى أنَّ "الوزارة تهدف إلى تأسيس، وتعميق العلاقات العراقـيّة على أساس المصالح المُشترَكة، والمخاطر المُشترَكة، مُشدِّداً على ضرورة العمل التكامُليِّ، وصياغة الأداء الدبلوماسيِّ الوطنيِّ، والتشاور المُستمِرِّ بين السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة بما يُساهِم في تعزيز علاقات العراق".