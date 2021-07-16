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الصناعة بطلا لدوري الدرجة الاولى بكرة القدم

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-07-16 | 18:10

الصناعة بطلا لدوري الدرجة الاولى بكرة القدم

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توج فريق الصناعة بطلاً لدوري الدرجة الاولى لموسم 2020-2021 بعد فوزه على فريق نوروز بهدف نظيف.
وتأهل الفريقان الى الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم بعد تصدر كل منهما لمجموعته في دوري الدرجة الاولى.

وكانت التطبيعية قد قررت منح الفائز بلقب دوري الدرجة الأولى للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ مبلغاً قدره خمسون مليون دينار عراقي، والثاني ثلاثين مليون دينار عراقي.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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