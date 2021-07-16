انت الان تتابع خبر الصناعة بطلا لدوري الدرجة الاولى بكرة القدم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-07-16 | 18:10
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توج فريق الصناعة بطلاً لدوري الدرجة الاولى لموسم 2020-2021 بعد فوزه على فريق نوروز بهدف نظيف.
وتأهل الفريقان الى الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم بعد تصدر كل منهما لمجموعته في دوري الدرجة الاولى.
وكانت التطبيعية قد قررت منح الفائز بلقب دوري الدرجة الأولى للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ مبلغاً قدره خمسون مليون دينار عراقي، والثاني ثلاثين مليون دينار عراقي.
وكانت التطبيعية قد قررت منح الفائز بلقب دوري الدرجة الأولى للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ مبلغاً قدره خمسون مليون دينار عراقي، والثاني ثلاثين مليون دينار عراقي.
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