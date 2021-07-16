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قتلة الهاشمي وملف الانتخابات في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = القائد العام يعلن القبض على قتلة هشام الهاشمي.. ويقول: وعدنا واوفينا الوعد.
= بعد اعلان القبض عليه.. السومرية تعرض اعترافات قاتل الهاشمي.. ضابط في الداخلية وينتمي لمجموعة مسلحة.

= مخطط ارهابي لمهاجمة سجن يضم قيادات داعش في بغداد.. واتهامات بالتواطؤ تطال موظفين بدائرة الاصلاح .


= الكاظمي لا يتصور الانتخابات بدون مشاركة الصدريين، والحلبوسي والحكيم يحثان زعيم التيار على العدول.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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