انت الان تتابع خبر قتلة الهاشمي وملف الانتخابات في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = القائد العام يعلن القبض على قتلة هشام الهاشمي.. ويقول: وعدنا واوفينا الوعد.
= بعد اعلان القبض عليه.. السومرية تعرض اعترافات قاتل الهاشمي.. ضابط في الداخلية وينتمي لمجموعة مسلحة.
= مخطط ارهابي لمهاجمة سجن يضم قيادات داعش في بغداد.. واتهامات بالتواطؤ تطال موظفين بدائرة الاصلاح .
= الكاظمي لا يتصور الانتخابات بدون مشاركة الصدريين، والحلبوسي والحكيم يحثان زعيم التيار على العدول.
= مخطط ارهابي لمهاجمة سجن يضم قيادات داعش في بغداد.. واتهامات بالتواطؤ تطال موظفين بدائرة الاصلاح .
= الكاظمي لا يتصور الانتخابات بدون مشاركة الصدريين، والحلبوسي والحكيم يحثان زعيم التيار على العدول.