قتلة الهاشمي وملف الانتخابات في نشرة السومرية

= بعد اعلان القبض عليه.. السومرية تعرض اعترافات قاتل الهاشمي.. ضابط في الداخلية وينتمي لمجموعة مسلحة.

= مخطط ارهابي لمهاجمة سجن يضم قيادات داعش في بغداد.. واتهامات بالتواطؤ تطال موظفين بدائرة الاصلاح .



= الكاظمي لا يتصور الانتخابات بدون مشاركة الصدريين، والحلبوسي والحكيم يحثان زعيم التيار على العدول.