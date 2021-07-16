اخبار العالم / اخبار العراق

التطبيعية: جوائز مالية لبطل دوري الدرجة الأولى والوصيف

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر التطبيعية: جوائز مالية لبطل دوري الدرجة الأولى والوصيف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-07-16 | 17:45

التطبيعية: جوائز مالية لبطل دوري الدرجة الأولى والوصيف

119 مشاهدة

قررت الهيأة التطبيعية، اليوم الجمعة، منح الفائز بلقب دوري الدرجة الأولى للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ مبلغاً قدره خمسون مليون دينار عراقي، والثاني ثلاثين مليون دينار عراقي.
وأكدَ رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "تخصيص المبالغ المالية للفائزين يأتي من باب دعم فرق دوري الدرجة الأولى التي بذلت الكثير من الجهود أثناء منافسات الدوري للموسم الحالي، وأسهمت بالارتقاء بالمستوى الفني للمباريات".

وأضافَ "نتطلع في الموسم المقبل الى ان يقام دوري الدرجة الأولى بنظام الدوري العام، ويلعب من مرحلتين لزيادة المنافسة واتساع رقعتها".

واشار بنيان الى ان "دوري الدرجة الأولى في الموسم الحالي شهد العديد من المباريات التي حفلت بالإثارة والندية، وقدمت الفرق المستويات الفنية الجيدة، وفي اختتام الدوري أبارك جهودهم السخية وأثني على فريقي الصناعة ونوروز اللذين وصلا الى الدوري الممتاز للموسم المقبل".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا