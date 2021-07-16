حقيقة استقالة مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت دائرة صحة الرصافة، اليوم الجمعة، بيانا بشان الانباء التي تحدثت عن استقالة مديرها الدكتور محمد جهاد جواد من منصبه.

وقالت الدائرة في بيانها الذي ورد للسومرية نيوز، انه "اشارة الى ما تم نشره وتداوله في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي مفاده استقالة مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور محمد جهاد جواد من منصبه وفي هذا الصدد نود ان نؤكدا ان هذا الخبر عاري عن الصحة ولم يصدر عن السيد المدير العام اي تصريح بهذا الشأن".

واضاف البيان، "كما ننوه ان الهدف من نشر هذه الاخبار المغلوطة ذات النوايا الخبيثة هو احداث البلبة وارباك الواقع الصحي لا سيما في جانب الرصافة من العاصمة الحبيبة بغداد، كما ندعو وسائل الاعلام الى اعتماد الشفافية واعتماد المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية".