القبض على متهم ارتكب جريمة قتل محامي في البصرة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز قسم مكافحة الإجرام في البصرة تمكنت من إلقاء القبض على متهم لارتكابه جريمة قتل محامي بتاريخ ١٠ تموز ٢٠٢١، حيث تمكنت المفارز بعد التحري وجمع المعلومات من التوصل الى مكان تواجد المتهم بعد هروبه من محل إقامته ومداهمته والقبض عليه، وبعد التحقيق معه اعترف صراحة بارتكابه الجريمة بالاشتراك مع متهمين هاربين "والده وشقيقه" بسبب خلافات مالية".واضاف انه "ضبط بحوزته السلاح المستخدم في الجريمة " مسدس " والدراجة النارية " ستوتة" التي كان يستقلونها ساعة وقوع الجريمة".

واشار البيان الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته الى القضاء وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي".

