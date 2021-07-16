نصائح لتفادي ارتفاع درجة حرارة الهاتف الذكي في الطقس الحار

بغداد - ياسين صفوان - قدم خبير في مجال تكنولوجيا الهواتف الذكية مجموعة من النصائح لمنع ارتفاع درجة حرارة الهاتف في الطقس الحار ومجموعة من الإرشادات لخفض درجة حرارته في حال حصل ذلك.

وتحدث الخبير أليكسي فيرشياغين، عن مجموعة من النصائح لتجنب ارتفاع درجة حرارة الهاتف، ومنها ألا تزيد نسبة شحن الهاتف عن 90 في المئة.

بالإضافة إلى تعتيم الشاشة وتجنب المكالمات الطويلة والتقاط الصور حتى لاتستنزف البطاري، وضرورة مراقبة حرارة الهاتف وعدم السماح لها بالارتفاع.

وأكد الخبير على عدم وضع الهاتف على عتبات النوافذ والمقاعد أو تحت زجاج السيارات، بالإضافة لعدم وضعه الى جانب مواد تولد حرارة، كأفران الميكرويف.

وفي حال ارتفاع درجة حرارة الهاتف يجب فصله عن الشحن ووضعه في الظل، وإزالة أي شيء يمنع تبريده.

واختتم محذرا بعدم وضع الهاتف في الثلاجة أو الفريزر لتجنب الانخفاض الكبير لدرجة الحرارة التي قد تعطل عمل الجهاز.