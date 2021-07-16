انت الان تتابع خبر الكشف عن تصميم الكرة التي ستلعب بها منافسات 'التشامبيونزليج' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-07-16 | 14:35
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كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، عن تصميم الكرة التي ستلعب بها منافسات دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم المقبل.
ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" صورة لتصميم كرة دوري الأبطال، التي تأتي على شكل نجوم متداخلة بعدة ألوان "الأحمر - الأسود – الأصفر".
يذكر أن قرعة دوري المجموعات ستقام يوم 26 آب، بينما تقام الجولة الأولى يومي 14 و15 أيلول.
ويختتم دور المجموعات يوم 8 كانون أول، بينما تقام قرعة ثمن نهائي البطولة يوم 13 من نفسالشهر.
يذكر أن قرعة دوري المجموعات ستقام يوم 26 آب، بينما تقام الجولة الأولى يومي 14 و15 أيلول.
ويختتم دور المجموعات يوم 8 كانون أول، بينما تقام قرعة ثمن نهائي البطولة يوم 13 من نفسالشهر.
يذكر أن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا ستلعب يوم 28 آيار 2022، على ملعب سانت بطرسبرج.
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