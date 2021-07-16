انت الان تتابع خبر شرطة بغداد تحصي نشاطاتها خلال اسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، عن حصيلة نشاطاتها للفترة من ٩/ ٧/ ٢٠٢١ لغاية ١٥ /٧/ ٢٠٢١ .