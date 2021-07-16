جريمة تهز محافظة عراقية.. رجل يقتل ابن عشيقته (صورة)

بغداد - ياسين صفوان - كشفت قيادة شرطة كربلاء المقدسة عن تفاصيل جريمة قتل حدثت في أحد أحياء المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قسم مكافحة الإجرام استخبر بوجود جثة داخل عجلة في حي الإطارات، تم التوجه الى محل الحادث ومشاهدة الجثة واتضح أنها لمواطن قد تعرض الى عدة ضربات في منطقة الرأس بواسطة مطرقة حديدية، ونظراً لأهمية الحادث وخطورته، تم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة الإجرام للتوصل الى الجاني، ومن خلال التنسيق مع أقسام الشرطة في المحافظات تبين إن القاتل هرب الى مدينة الناصرية لتواجد ذويه هناك".

واضاف البيان، انه "بعد التواصل مع قسم مكافحة إجرام ذي قار تبين أن الجاني سلم نفسه إليهم واعترف صراحة قيامه بجريمة القتل كون المجني عليه كانت تربطه علاقة مع والدته، وقد صدقت أقواله وتمت إحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".