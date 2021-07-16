الغانمي يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق ضابط قام بإطلاق النار في إحدى المناسبات

بغداد - ياسين صفوان - وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق ضابط قام بإطلاق النار في إحدى المناسبات.

وقال الغانمي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، تداولت فيديو يظهر فيه احد الضباط من وزارة الداخلية وهو يقوم بإطلاق العيارات النارية في إحدى المناسبات".

واضاف البيان، ان "الغانمي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه فوراً من قبل مديرية أمن الأفراد، وايداعه التوقيف".