انت الان تتابع خبر بالفيديو: الصدر يعلن انسحابه من الحكومة والانتخابات.. والعملية الديمقراطية على كف عفريت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أمن مربك وانسحابات سياسية قد تفتح باب الانسحابات لكتل أخرى... عاملان يبدو أنهما يضعان الانتخابات المبكرة على كف عفريت في موعد قابل للتأجيل في حال لو بقيت فعلا الأوضاع بين شد وجذب بحسب نواب.

قرار انسحاب المرشحين من الانتخابات المبكرة بعد المصادقة عليهم من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات غير قانوني ويحتاج إلى قرار جديد من قبل مجلس المفوضين بحسب معنيين.

