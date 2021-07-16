إصدار 'واتس آب' الجديد يختبر الميزة التي انتظرها الكثيرون

وتبعا لموقع gsmarena فإن الإصدار التجريبي الجديد متوفر حاليا للهواتف التي تعمل بنظامي Android أو iOS، ولكن القائمين على التطبيق لم يحددوا الدول التي سيتوفر بها، وهل سيكون متاحا للجميع أو لشرائح معينة من المستخدمين، لذا يجب على المستخدمين الدخول إلى الموقع الإلكتروني على الرابط التالي "faq.whatsapp.com" واتباع التعليمات المذكورة هناك لمعرفة فيما إذا كان الإصدار متاحا في بلدهم.وسيكون بإمكان المستفيدين من هذا الإصدار اختبار ميزة الوصول إلى مراسلات "واتس آب" من أجهزة عدة بنفس الوقت، ودون أن تكون هذه الأجهزة موصولة بالهاتف الذي فعّل عليه التطبيق مع رقم الهاتف.

وأشار القائمون على "واتس آب" إلى أن ميزات عدة لن تعمل مع الإصدار التجريبي الجديد منها:

- عرض الموقع المباشر على الأجهزة المقترنة.

- تثبيت الدردشات على WhatsApp Web أو سطح المكتب

- الانضمام إلى دعوات المجموعات أو عرضها إو إعادة تعيينها من واتسآب ويب وستحتاج إلى هاتفك لإداراته



- لن تعمل المراسلة أو الاتصال مع مستخدم يملك إصدارا قديما من "واتس آب".

- لا يمكن لمستخدمي WhatsApp Business تعديل الاسم التجاري أو الملصقات من WhatsApp Web أو سطح المكتب.

