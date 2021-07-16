القبض على متهم ببيع العملة المزيفة وضبط طابعة داخل منزله

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، "وردت معلومات استخباراتية عن وجود احد الاشخاص الذين يقومون ببيع العملة المزيفة فئة ( 10) الاف دينار عراقي يبيع كل مليون دينار مزور مقابل 400 الف دينار".

واشارت الى انه "وبعد التأكد من صحة المعلومات واستحصال الموافقات القضائية الاصولية من قاضي تحقيق الحلة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القبض على المتهم وتم ضبط بحوزته مبلغ مالي قدره 3 ملايين دينار من فئة عشرة الاف دينار مزورة".



واضافت انه "وبعد التعمق بالتحقيق معه اعترف بوجود مطبعة في داره عبارة عن جهاز استنساخ وبداخلها مبالغ مالية ومقصة اوراق"، لافتة الى "اجراء محضر تحر اصولي وجلب المطبعة مع المضبوطات الى مقر المديرية لغرض تسليمها مع المتهم الى الجهات المختصة اصوليا".