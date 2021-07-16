انت الان تتابع خبر اسعار النفط تسجل اكبر انخفاض اسبوعي منذ نحو شهرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانخفض خام برنت 20 سنتًا إلى 73.27 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0544 بتوقيت جرينتش، ويتجه نحو انخفاض بنسبة 3٪ هذا الأسبوع بعد يومين من الانخفاضات الشديدة ، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو/ايار.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط 19 بالمئة إلى 71.46 دولارًا للبرميل ، وهو في طريقه للتراجع بنحو 4 بالمئة هذا الأسبوع ، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس / آذار.



وانتهت المناقشات بشأن سياسة الإمداد داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين ، في مجموعة تسمى أوبك + ، دون اتفاق هذا الشهر بعد أن اعترضت الإمارات العربية المتحدة على تمديد سياسة الإنتاج إلى ما بعد أبريل/نيسان 2022.

وتوصلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى حل وسط هذا الأسبوع ، مما يمهد الطريق لأوبك + لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يسمح بمزيد من الإمدادات في السوق.



وقالت أوبك يوم الخميس إنها تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط العام المقبل إلى ما يقرب من المستويات التي كانت عليها قبل الوباء ، حوالي 100 مليون برميل يوميا ، يقودها نمو الطلب في الولايات المتحدة والصين والهند.

وأظهر التقرير أن إنتاج أوبك زاد في يونيو/حزيران 590 ألف برميل يوميا إلى 26.03 مليون برميل يوميا. اقرأ أكثر

ولم يؤد الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة إلى دعم الأسعار كثيرًا ، حيث أثار ارتفاع مخزونات البنزين في أسبوع شمل عطلة الرابع من يوليو/تموز ، عندما كان الارتفاع في المعتاد ، مخاوف جديدة بشأن الطلب.

