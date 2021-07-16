قائد عمليات البصرة يوجه بتأمين الحماية للمستشفيات الحكومية

بغداد - ياسين صفوان - وجه قائد عمليات البصرة، اليوم الجمعة، بتأمين الحماية للمستشفيات الحكومية.

وذكر بيان لقيادة عمليات البصرة ورد للسومرية نيوز، أن "قائد العمليات اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي وجه بتأمين الحماية للمستشفيات الحكومية ضمن قاطع المسؤولية، وذلك بعد لقاء محافظ البصرة رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة أسعد العيداني".



واضاف البيان الى أن"الماجدي أكد أنه من الضرورة نشر وحدات من الجيش لمساندة القوات الأمنية المكلفة بتأمين الحماية للمستشفيات الحكومية في مركز المحافظة وتوابعها"، لافتاً الى أن "الواجب سيكون لفترة محدودة لمسك البوابات الرئيسة والأماكن الحيوية والبنى التحتية للمنشآة الصحية".