فنان عربي يعلن اصابته بالسرطان

وشارك الفنان السعودي، تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“، كشف فيها عن إصابته بسرطان الدم، مشيرا إلى أنه سيبدأ رحلة العلاج الكيماوي.

وجاء في تغريدة عبدالعزيز الشمري: ”‏الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله، ثبتت إصابتي بسرطان الدم، وذلك بعد تطور لزوجة الدم، الحمد لله أنا بخير وراح أبدأ علاج كيماوي.. ادعوا لي.. أتمنى تدعمون وتدعوا لي‎“.

