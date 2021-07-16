انت الان تتابع خبر ميركل تكشف عن تحديات جديدة تواجه ألمانيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، أن "متغير فيروس كورونا "دلتا" يمثل تحديات جديدة لألمانيا".
وقالت ميركل، "اتفقنا وبايدن أن متغير "دلتا" انتشر بشكل كبير وهذا يضعنا بالطبع أمام تحديات جديدة".
وأضافت، "تحدثنا بشأن قرار فتح حدود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للسفر المتبادل، وألمانيا يجب أن تكون مستقرة قدر الإمكان، ولا جدوى من اتخاذ القرارات لبضعة أيام ثم تعديلها مرة أخرى".
وتابعت: "أثق في الفريق الصحي الأمريكي المعني بمتابعة تطورات (كوفيد – 19)".
وأضافت، "تحدثنا بشأن قرار فتح حدود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للسفر المتبادل، وألمانيا يجب أن تكون مستقرة قدر الإمكان، ولا جدوى من اتخاذ القرارات لبضعة أيام ثم تعديلها مرة أخرى".
وتابعت: "أثق في الفريق الصحي الأمريكي المعني بمتابعة تطورات (كوفيد – 19)".