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رئيس برشلونة يزف خبرا سارا بشأن ميسي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-07-16 | 07:51

رئيس برشلونة يزف خبرا سارا بشأن ميسي

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أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني خلال لقاء صحفي، اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من تجديد عقده مع النادي الكتالوني العريق.
وقال لابورتا، في تصريحات لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني: "كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة لعقد ميسي الجديد، الأمر بحاجة لبعض الصبر. سيكتمل كل شيء في غضون الأيام المقبلة".

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة في منتصف ليلة الـ30 من يونيو/حزيران الماضي، وزعمت تقارير إسبانية، أن "البلوغرانا" توصل إلى اتفاق مبدئي مع النجم الأرجنتيني بشأن التجديد لمدة 5 سنوات مع خفض الراتب بنسبة 50 بالمئة.


ولم تؤكد رابطة "الليغا" برئاسة خافيير تيباس حتى الآن موافقتها على العقد الجديد لميسي مع برشلونة، ومدى توافقه مع قانون اللعب المالي النظيف.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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