البرلمان البلجيكي يصنف مذبحة الإيزيديين 'جريمة إبادة جماعية'

وصوت البرلمان البلجيكي باغلبية 139 نائبا من أصل 150، لصالح القرار، الذي يدعو الحكومة الفدرالية إلى "ملاحقة ومعاقبة" مرتكبي هذه الجرائم ودعم أي مبادرة في هذا الاتجاه من قبل المجتمع الدولي.

وحصل القرار على دعم نواب المعارضة والأغلبية مجتمعين، وأيّدته الكتل العشر التي يتألّف منها مجلس النواب، وهو أمر نادر الحدوث في بلجيكا.



وبذلك ينضم برلمان بلجيكا إلى بضعة برلمانات (كندا وأرمينيا والبرلمان الأوروبي ومقرّه ستراسبورغ) اعترفت بالجرائم التي ارتكبها التنظيم الجهادي بحقّ الأيزيديين بوصفها "إبادة جماعية".

وتفيد بيانات مكتب تحرير المختطفين الإزيديين، بأنه تم تحرير 3545 شخصا من 6417 مختطفا من الإيزيديين في الفترة بين أغسطس 2014 ومايو 2021، بينهم 1205 نساء و339 رجلا و45 طفلة و956 طفلا، فيما لا يزال مصير 2768 أخرين مجهولا حتى الآن.

