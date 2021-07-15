الحريري يكشف سبب اعتذاره عن تشكيل الحكومة

وأضاف الحريري في مقابلة مع قناة "الجديد" اللبنانية بعد ساعات من إعلانه تخليه عن مهمة تشكيل الحكومة إنه لم يفرض شروطا على الرئيس عون.

وأكد الحريري: "أنا لا أستطيع أن أقدم تشكيلة للحكومة ورئيس الجمهورية لا يريد إعطاء الثقة بل يريد الثلث المعطل، وكلكم تعرفون أن هذه ليست طريقة لتشكيل الحكومة".



وتابع الحريري في تغريدات على "تويتر": "اعتذاري عن التشكيل هو لأني رأيت أن رئيس الجمهورية لا يريد أن يشكل، وعندما يقرر رئيس الجمهورية متى الاستشارات أتحدث مع حلفائي ونقرر ماذا سنفعل".

وأضاف: "زرت رئيس الجمهورية بكل انفتاح وطلبت بأن نأخذ قرار سريع لأنه مضى وقت على التشكيل وأنا رشحت نفسي لكي أشكل بحسب المبادرة الفرنسية أي حكومة أخصائيين واليوم أنا اعتذرت عن حكومة ميشال عون".