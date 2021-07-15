صالح والأسد يبحثان التحديات المشتركة خصوصاً مكافحة الإرهاب

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ونظيره السوري بشار الأسد، الخميس، التحديات المشتركة خصوصاً تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، اجرى اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين، وهي علاقات تجمعها روابط تاريخية وجغرافية واجتماعية وثيقة، الى جانب مناقشة التحديات المشتركة خصوصاً تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب".

وأضافت أنه "تمّ خلال المكالمة الهاتفية التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، وضرورة التكاتف معاً في مواجهة المخاطر المشتركة وخصوصا الإرهاب ومكافحة فلوله التي تسعى الى زعزعة الامن والاستقرار في البلدين والمنطقة، وعدم السماح للجماعات الإرهابية بالتقاط أنفاسها واستغلال الثغرات لتنفيذ أفعالها الإجرامية، حيث عانى كلا الشعبين العراقي والسوري من جرائم الإرهاب".