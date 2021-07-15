العراق والأردن يوقعان عقداً لتنفيذ اتفاقية ربط الشبكة الكهربائية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الكهرباء، الخميس، عن إبرام عقد مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية لتنفيذ اتفاقية ربط الشبكة الكهربائية وبيع الطاقة بين البلدين.



وقالت الوزارة في بيان، إنها "ابرمت اليوم في قاعة المؤتمرات بمقر الوزارة، عقداً مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية لتنفيذ مشروع اتفاقية ربط الشبكة الكهربائية وبيع الطاقة بين البلدين بحضور وكيل الوزارة لشؤون الانتاج (عن الوزير) عادل كريم، ووزيرة الطاقة الاردنية هالة زواتي والسفير الاردني في بغداد".