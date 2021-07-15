نائب: الحكومة عازمة على دعم القطاع الصناعي

وقال الكناني في بيان "بحثنا اليوم مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عدداً من القضايا التي تتعلّق بالشأن السياسي والاقتصادي العراقي، أبرزها المشاكل والمعوقات التي يعاني منها المستثمر في البلاد"، لافتاً إلى أن "الحديث تركّز مع الكاظمي على حلحلة المشاكل التي تواجه المستثمر من خلال وضع الحلول المناسبة وإصدار القرارات الحكومية التي من شأنها تذليل معوقات عمل المستثمرين في البلاد".ونوّه الكناني إلى أنه "جرى الحديث مع رئيس الوزراء، حول قرار الحكومة الأخير المتعلّق بحسم الإجازات الاستثمارية من المشاريع المتلكئة وتحديد ما إذا كان المستثمر متلكئاً أو غير متلكئ وفق قانون الاستثمار".

ولفت رئيس لجنة الاقتصاد النيابية إلى أن "هنالك رغبة وإرادة قوية من قبل رئيس الوزراء، لتحفيز ودعم وتفعيل القطاع الصناعي وتسهيل مهمة هذا القطاع بتحويل المواد المستوردة إلى مصنعة محلياً"، مؤكداً أن "الحكومة عازمة على دعم القطاع الصناعي من خلال تسهيل منح القروض وتخفيف الإجراءات وغيرها من القرارات الحكومية لدعم هذا القطاع وإعادة أحيائه".