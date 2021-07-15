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تأجيل دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-07-15 | 18:27

تأجيل دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة

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أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية، اليوم الخميس، تأجيل دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة، لتقام خلال الفترة من 9 إلى 19 كانون الثاني 2022.
يذكر أن البطولة كان مقررا لها أن تقام في كانون الأول من العام الحالي.

وكشفت اللجنة الأولمبية في بيان رسمي، أن قرار التأجيل جاء حرصا على استضافة الدورة في الوقت الذي يلائم ويناسب جميع الدول المشاركة، من أجل اظهارها بالشكل المطلوب الذي يليق بالكويت مستضيف المنافسات.


وأعلنت اللجنة أن انطلاق منافسات الألعاب الجماعية والرماية والتنس الأرضي سيكون يوم 4 كانون الثاني، على أن يكون الافتتاح الرسمي للبطولة في 9 من الشهر ذاته، فيما سيقام الحفل الختامي يوم 19 كانون الثاني عقب المباراة النهائية لبطولة كرة القدم.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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