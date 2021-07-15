انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. الصدر يقاطع الانتخابات والحكومة تتمسك بموعدها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = في خطوة مفاجئة.. الصدر يقاطع الانتخابات المبكرة ويسحب دعمه للحكومة الحالية و المقبلة..
= بعد قرار المقاطعة.. إغلاق الهيئة السياسية للتيار الصدري.. والمفوضية تؤكد ايقاف قبول طلبات الانسحاب من الانتخابات.
= الحكومة تتمسك بموعد اجراء الاقتراع العام.. ودعوات لإعادة تقييم العملية السياسية والديمقراطية في البلاد.
= الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.. والعملة المحلية تهبط لادنى مستوى.
= الحكومة تتمسك بموعد اجراء الاقتراع العام.. ودعوات لإعادة تقييم العملية السياسية والديمقراطية في البلاد.
= الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.. والعملة المحلية تهبط لادنى مستوى.