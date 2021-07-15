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تابعوا في نشرة السومرية.. الصدر يقاطع الانتخابات والحكومة تتمسك بموعدها

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بغداد - ياسين صفوان - = في خطوة مفاجئة.. الصدر يقاطع الانتخابات المبكرة ويسحب دعمه للحكومة الحالية و المقبلة..
= بعد قرار المقاطعة.. إغلاق الهيئة السياسية للتيار الصدري.. والمفوضية تؤكد ايقاف قبول طلبات الانسحاب من الانتخابات.

= الحكومة تتمسك بموعد اجراء الاقتراع العام.. ودعوات لإعادة تقييم العملية السياسية والديمقراطية في البلاد.


= الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.. والعملة المحلية تهبط لادنى مستوى.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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