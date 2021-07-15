كورونا حول العالم.. حصيلة جديدة للضحايا تشمل 220 منطقة

وبلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 189 مليوناً وأكثر من 178 ألف اصابة، تعافى منهم 172 مليون وما يزيد عن 805 آلاف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 554 ألف و510 إصابات جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8،715 حالة وفاة.