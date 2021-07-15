الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع في معمل للألبان شمال شرقي بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل معمل ومخزن الألبان مشيد من طابقين، مضافا الية طابق ثالث مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة بوب الشام شمال شرقي بغداد".وتابعت "حيث طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران التي اشتعلت في الطابق الثالث بمشاركة اكثر من 8 فرق اطفاء واخمدت النيران وابعدت خطرها عن المخازن والمعامل التجارية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

وختمت "وعلى اثر ذلك طلب الدفاع المدني استدعاء خبير الادلة الجنائية وفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".