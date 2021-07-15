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بابل.. القبض على عدد من مروجي المخدرات ومطلوبين

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، عن القاء القبض على 4 متهمين يحملون مواد مخدرة وعدد من المطلوبين بمواد قانونية مختلفة.
وقالت القيادة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان "مفارز شؤون السيطرات بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الساندة تمكنت من إلقاء القبض على 4 متهمين عثر بحوزتهم على امبولة لتعاطي المخدرات وعدد من الحبوب المخدرة وأخرى مشتبه بهاء، في إجراءات تفتيش منفصلة ضمن سيطرة الشهداء".

واضافت ان "مفارزها تمكنت من القبض على عدد من المطلوبين بقضايا قانونية وجنائية مختلفة ابرزها السرقة والتزوير فضلا عن جرائم خطف".

واشارت القيادة الى انه "تم اتخاذ اللازم بحقهم من الإجراءات القانونية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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