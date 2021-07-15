انت الان تتابع خبر بابل.. القبض على عدد من مروجي المخدرات ومطلوبين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، عن القاء القبض على 4 متهمين يحملون مواد مخدرة وعدد من المطلوبين بمواد قانونية مختلفة.
وقالت القيادة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان "مفارز شؤون السيطرات بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الساندة تمكنت من إلقاء القبض على 4 متهمين عثر بحوزتهم على امبولة لتعاطي المخدرات وعدد من الحبوب المخدرة وأخرى مشتبه بهاء، في إجراءات تفتيش منفصلة ضمن سيطرة الشهداء".
واضافت ان "مفارزها تمكنت من القبض على عدد من المطلوبين بقضايا قانونية وجنائية مختلفة ابرزها السرقة والتزوير فضلا عن جرائم خطف".
واشارت القيادة الى انه "تم اتخاذ اللازم بحقهم من الإجراءات القانونية".
واضافت ان "مفارزها تمكنت من القبض على عدد من المطلوبين بقضايا قانونية وجنائية مختلفة ابرزها السرقة والتزوير فضلا عن جرائم خطف".
واشارت القيادة الى انه "تم اتخاذ اللازم بحقهم من الإجراءات القانونية".