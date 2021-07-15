بابل.. القبض على عدد من مروجي المخدرات ومطلوبين

وقالت القيادة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان "مفارز شؤون السيطرات بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الساندة تمكنت من إلقاء القبض على 4 متهمين عثر بحوزتهم على امبولة لتعاطي المخدرات وعدد من الحبوب المخدرة وأخرى مشتبه بهاء، في إجراءات تفتيش منفصلة ضمن سيطرة الشهداء".واضافت ان "مفارزها تمكنت من القبض على عدد من المطلوبين بقضايا قانونية وجنائية مختلفة ابرزها السرقة والتزوير فضلا عن جرائم خطف".

واشارت القيادة الى انه "تم اتخاذ اللازم بحقهم من الإجراءات القانونية".

