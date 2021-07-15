المنافذ تضبط 18 حاوية ادوية بشرية معدة للتهريب

وقال علاء الدين القيسي المتحدث الرسمي باسم هيأة المنافذ الحدودية، عضو خلية الإعلام الحكومي، في بيان ورد للسومرية نيوز ، فقد تمكنت الهيأة من احباط أكبر عملية تهريب أدوية بشرية مختلفة (أبر، قطرات، شراب، ومكملات غذائية) في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، بعد إنجاز معاملاتها الكمركية من قبل مركز أم قصر الشمالي.واضاف ان "ملاكات الهيأة، اتخذت إجراءاتها السريعة بإحالة المضبوطات المحملة بواسطة (18) براداً إلى القضاء، وسيتم أخذ اللازم بمحاسبة المقصرين، بعد أن شكل القضاء لجنة عالية المستوى للتحقيق مع الموظفين المتواطئين".

وتأتي هذه العمليات من ضمن عمليات ضبط متعددة تقوم بها هيأة المنافذ الحدودية، لمنع التهريب وإدخال هذه الأدوية المهربة الى البلد التي تعرض حياة المواطنين كافة إلى الخطر بسبب انتهاء فترة صلاحيتها.

