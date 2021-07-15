انت الان تتابع خبر التخطيط الاستراتيجي النيابية تستضيف وزير الخارجية لبحث المنهاج الوزاري والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - استضافت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي برئاسة النائب د.حازم الخالدي رئيس اللجنة وحضور أعضائها وعدد من النواب ووزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب هيام الحيدري ، اليوم الخميس، وزير الخارجية فؤاد حسين والكادر المتقدم في الوزارة .
وقالت الدائرة الاعلامية بمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان اللقاء الذي عقد في القاعة الدستورية بمجلس النواب ، بحثت من خلاله لجنة التخطيط الاستراتيجي المنهاج الوزاري المقدم من الحكومة وبالتحديد الفقرات التي تخص وزارة الخارجية ، حيث شخصت اللجنة خللاً بعدم إرسال الحكومة برنامجاً حكومي يفسر المنهاج الوزاري ويحدد مهام كل وزارة ليتسنى للجهات الرقابية والتنفيذية أخذ دورها الطبيعي في متابعة مستوى تطبيق البرنامج" .
واضافت ان "اللجنة تطرقت لموضوع الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في الوزارة ، فضلاً عن ضرورة أجراء تقييم لاداء الكوادر المتقدمة فيها والسفراء ومحاسبة المقصرين منهم" .
واشار البيان الى ان "اللجنة انتقلت بعد ذلك لملف العلاقات الدبلوماسية مع محيط العراق الإقليمي والدولي وضرورة تعزيز تلك العلاقات على المستوى الاقتصادي والتجاري ، فضلاً عن مناقشة الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الاميركية والمراحل التي وصل لها ، إضافة إلى مسألة التواجد التركي على الأراضي العراقية وضرورة الحفاظ على سيادة العراق وعدم أستخدام اراضيه في أي نزاعات خارجية ".
واوضح البيان ان "وزير الخارجية ، أستعرض من جانبه عمل الوزارة وتعاملها مع التدخلات الخارجية والحفاظ على سيادة الوطن ، مبيناً أن الصراعات الإقليمية المحيطة بالعراق قد ألقت بظلالها على الداخل العراقي ، موضحاً أن الوزارة تعمل على بناء علاقات متوازنة مع جميع الأطراف" .
واضافت ان "اللجنة تطرقت لموضوع الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في الوزارة ، فضلاً عن ضرورة أجراء تقييم لاداء الكوادر المتقدمة فيها والسفراء ومحاسبة المقصرين منهم" .
واشار البيان الى ان "اللجنة انتقلت بعد ذلك لملف العلاقات الدبلوماسية مع محيط العراق الإقليمي والدولي وضرورة تعزيز تلك العلاقات على المستوى الاقتصادي والتجاري ، فضلاً عن مناقشة الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الاميركية والمراحل التي وصل لها ، إضافة إلى مسألة التواجد التركي على الأراضي العراقية وضرورة الحفاظ على سيادة العراق وعدم أستخدام اراضيه في أي نزاعات خارجية ".
واوضح البيان ان "وزير الخارجية ، أستعرض من جانبه عمل الوزارة وتعاملها مع التدخلات الخارجية والحفاظ على سيادة الوطن ، مبيناً أن الصراعات الإقليمية المحيطة بالعراق قد ألقت بظلالها على الداخل العراقي ، موضحاً أن الوزارة تعمل على بناء علاقات متوازنة مع جميع الأطراف" .