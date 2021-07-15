المانيا.. عشرات القتلى والمفقودين بسبب الفيضانات

وقال مسؤولون إقليميون بألمانيا، إن " 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وفُقد العشرات بعد أن اجتاحت أمطار غزيرة و ضربت فيضانات غرب ألمانيا".

وبحسب مصادر إعلام محلية فإن" 7 قتلى آخرين تم العثور عليهم في عدة أماكن داخل ولاية شمال الراين فيستفاليا، حيث تم الإعلان عن مصرع رجلي إطفاء في بلدات ألتينا وفيردهول، كما تم العثور على جثتين في مدينة زولنغن وتم الابلاغ عن وفيات في منطقة راينباخ وفي مدينة كولونيا."

وأكد متحدث باسم شرطة كوبلنز إن الأحوال الجوية السيئة أدت إلى سقوط "أربعة قتلى في منطقة ارفايلر في أيفيل".

في بلدة شولد في جنوب بون حيث انهارت ستة منازل تقع على ضفاف نهر، أحصت الشرطة 70 مفقودا لغاية اللحظة، فيما تبدو منازل أخرى مهددة بالانهيار.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع مستوى مياه الأنهار واقتلعت الأشجار وأغرقت الطرق والمنازل بالمياه. ويحاول رجال الإنقاذ إجلاء المنكوبين الذين لجأوا إلى أسطح منازلهم. لكن طرقا عدة أغلقت ما يعقد سير العمليات.