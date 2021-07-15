المنافذ الحدودية: ضبط حاويتين مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر الأوسط

وذكرت الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "منفذ ميناء أم قصر الأوسط تمكن من ضبط حاويتين بداخلهما دراجات نارية مستعملة ومواد مزدوجة سريعة الاشتعال والانفجار "هيدروليك البوتاسيوم" مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد. وتابعت "وشكلت لجنة من الدوائر العاملة واحيلت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط حاويتين مخالفة للضوابط في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.

محمد يوسف

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