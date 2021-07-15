شاهد.. الهدف الاجمل في 'يورو 2020' حسب استفتاء 'اليويفا'

وبهذه التسديدة من 45.45 متر سجل مهاجم باير ليفركوزن هدفا من أبعد مسافة في تاريخ بطولة أوروبا.

واستغل شيك خروج الحارس ديفيد مارشال من مرماه وسدد من منتصف الملعب تقريبا، ليهز شباك إسكتلندا في دور المجموعات.

وقال اليويفا إن هدف مهاجم جمهورية التشيك باتريك شيك من مسافة بعيدة أمام إسكتلندا فاز بالتصويت بجائزة أجمل هدف في بطولة أوروبا 2020.

وذكر اليويفا، عبر موقعه على الإنترنت، أن هدف شيك نال 800 ألف صوت تقريبا، فيما جاء هدف الفرنسي بول بوغبا في مرمى سويسرا في المركز الثاني.واحتل هدف الكرواتي لوكا مودريتش في مرمى إسكتلندا المركز الثالث.

وأنهى شيك البطولة متقاسما صدارة الهدافين مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد خمسة أهداف، لكن الدون ظفر بالجائزة بفارق تمريرة حاسمة.

يذكر أن المنتخب الإيطالي توج بكأس الأمم الأوروبية بعد فوزه على نظيره الإنجليزي في معقله على أرضية ملعب ”ويمبلي“ في لندن بركلات الترجيح 3-2، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليرفع كأس البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1968.