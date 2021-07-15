نائب يكشف أسباب عدم انعقاد جلسات البرلمان

بغداد - ياسين صفوان - كشف عضو مجلس النواب قصي عباس الشبكي، اليوم الخميس، عن أسباب عدم انعقاد جلسات البرلمان في الفترة الاخيرة، فيما رجح انعقادها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقال الشبكي في حديث للسومرية نيوز، إن "مجلس النواب ومع قرب اجراء الانتخابات المبكرة، فقد بات لا يستطيع إكمال نصاب الجلسات نتيجة انشغال العديد من النواب في بحملاتهم الدعائية المبكرة، إضافة إلى وجود أسباب اخرى من بينها رغبة بعض الأطراف بعدم تحقيق النصاب لضمان عدم استجواب البعض من الوزراء، اضافة الى وجود خلافات بشأن بعض الملفات من بينها التصويت على قائمة السفراء وغيرها من القضايا الخلافية التي كانت سببا في عرقلة انعقاد الجلسات".



وأضاف الشبكي، ان "مسؤولية رئاسة مجلس النواب تنظيم جدول أعمال الجلسات واعطاء الاولوية للمواضيع المهمة ليتم مناقشتها"، لافتا الى ان "الدعوة لعقد اجتماع للرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل هو امر لا نعول عليه كثيرا على اعتبار أنه رغم وجود الاحترام والتقدير للزعامات ورؤساء الكتل لكن في النهاية فان القرار لأعضاء البرلمان ما يعني ضرورة مناقشة اي ملفات مهمة وحساسة داخل قبة البرلمان وليس خارجها، وكان لدينا فرصة كبيرة خلال اليومين الماضيين للتداول بشكل تفصيلي في جميع القضايا المهمة والخطيرة التي حصلت او ربما ستحصل مستقبلا لكن هذا الأمر لم يحصل للأسف الشديد".



ولفت الى ان "مانتوقعه ان يتم عقد الجلسات والاجتماعات بعد عطلة عيد الاضحى وما نتمناه ان يكون هنالك تفاعل ايجابي بالمرحلة المقبلة على اعتبار ان الانتخابات ما زالت لها وقت طويل، بالتالي فان لدينا الوقت الكافي لاستكمال والتصويت على العديد من القوانين الجاهزة للتصويت اضافة الى القرارات المصيرية والمهمة".

