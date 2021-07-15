انت الان تتابع خبر الكاظمي يُوجه وزارات الدولة إلى الاستعانة بموظفيها لإنجاز الانتخابات النيابية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونصّ التوجيه الذي ورد لـ الخليج 365، على "حث موظفي دوائر الدولة كافة بالتقديم من خلال الرابط الإلكتروني (37.98.225.237:9999)، والتأكيد على الموظفين ممن قدموا عن طريق الرابط المذكور تسليم الاستمارة ورقيا إلى أي مركز تسجيل تابع لمحافظة سكناهم مع صورة ملونة واضحة من المستمسكات الثبوتية".وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، "تقرّر شمـول الموظـف بكتاب شكر وتقدير من رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى مكافأة ماليـة مقدارها (١٥٠٠٠٠) دينار، فقط مئة وخمسون ألف دينار لتحفيزهم على التقديم، فيما تتولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إرسال أسماء الموظفين ممن قدموا للعمل بصفة موظف اقتراع إلى الوزارات ليتسنى حصر أعداد وبيانات المتقدمين وغير المتقدمين".

واشار الى، انه "على الوزارات كافة تسهيل إجراءات تزويد الموظف بكتاب التأييد المتعلق باستمرارية الخدمة كونه من المستمسكات المطلوبة للتسجيل؛ على أن يسلـم كتـاب التأييد إلى الموظـف شخصيا وعدم إرساله مـن خـلال الدوائر إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مع مطالبة الموظف بتقديم صورة من وصل تسليم استمارة التقديم لموظفي الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العراقي إلى الدائرة التابع لها".