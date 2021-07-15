الكاظمي والوفد الامريكي يبحثان التحضيرات لجولة الحوار الاستراتيجي المقبلة

واشار الى انه "جرى خلال اللقاء ايضا مناقشة الاوضاع الاقليمية، والتأكيد على حاجة المنطقة الى تغليب لغة الحوار والتهدئة، ودور العراق المتنامي في هذا المجال".

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مع منسق البيت الابيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت مكغورك والوفد المرافق له التحضيرات لجولة الحوار الاستراتيجي المقبلة.

محمد يوسف

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