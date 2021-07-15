انت الان تتابع خبر بالفيديو: في الذكرى الـ63 لثورة 14 تموز.. دعوات التسقيط والتمجيد تتوالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - معاصرون للثورة تحدثوا عن جملة فروقات بين مرحلة ما قبل الرابع عشر من تموز وبعدها, مقارنين بين الواقع الحالي الذي يعيشه البلد وبين تلك الحقبة التي تحققت فيها العديد من الانجازات كما يقولون.

وبغض النظر عما يقال فأن المحصلة او النتيجة النهائية التي تحققت بعد الرابع عشر من تموز هو انهاء حقبة الحكم الملكي وتأسيس الجمهورية العراقية, وهو نظام حكم لا يزال معمولاً به رغم جميع الانقلابات المتوالية والتغيرات السياسية التي حدثت ولا تزال حتى يومنا هذا .

