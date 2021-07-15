النصر: لسنا مع مقاطعة الإنتخابات ونريد مشاركة القوى بانتخابات نزيهة

بغداد - ياسين صفوان - أكد عضو "ائتلاف النصر" عقيل الرديني، اليوم الخميس، أنّ "النصر" يؤمن بضرورة اشتراك جميع القوى السياسية المُصادق عليها في الانتخابات القادمة.

وقال الرديني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "النصر" مع التنافس الانتخابي النزيه بين الفرقاء السياسيين".

وأشار الرديني، إلى أنّ "النصر" ليس مع مقاطعة الانتخابات الحرة والعادلة، ويرى أنّ شرعية النظام السياسي رهن الشرعية الانتخابية، وأنّ إصلاح النظام ضرورة ونأمل بتظافر الجهود لإصلاح النظام وتطوّره بما يحقق تطلعات الشعب".