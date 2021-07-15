نواب من التيار الصدري يعلنون انسحابهم من الترشح للانتخابات المقبلة

وقال النائب حاكم الزاملي في بيان ورد لـ الخليج 365، "طاعةً لمقتدى الصدر، وحبًا بالعراق ،اعلن سحب ترشيحي من الانتخابات القادمة".

بدوره، قال النائب علي حسين علوان الساعدي في بيان: "مع الزعيم العراقي والقائد الوطني مقتدى الصدر في السلم والحرب ، وله مني السمع والطاعة في الأوامر كلها ، وعن ذلك لن أحيد ما دمت حيًا، أعلن انسحابي من الترشح للانتخابات النيابية".



من جهته، قال النائب غايب فيصل العميري في بيان: "طاعةً للصدر وحباً بالعراق ، اعلن سحب ترشحي من الانتخابات القادمة".

من جانبه، قال المرشح حسن العذاري في بيان: "طاعةً لمقتدى الصدر، وحباً بالعراق، اعلن سحب ترشحي من الانتخابات القادمة، والله ولي التوفيق".

الى ذلك، كتبت المرشحة عن التيار الصدري مها الدوري، منشوراً على صفحتها في فيسبوك، أنه "طاعة لمقتدى الصدر، بعد إعلانه عن عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة تعلن الدكتورة مهى عادل مهدي الدوري عن عدم مشاركتها في الانتخابات المقبلة".



يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعلن، صباح اليوم الخميس، عدم مشاركته بالانتخابات وسحب يده من المنتمين في الحكومة.