انت الان تتابع خبر الكعبي يعلن انسحابه من الترشح للانتخابات المُقبلة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الخميس، انسحابه من الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الكعبي في بيان ورد لـ الخليج 365، "طاعة لما ورد في خطاب السيد مقتدى الصدر، اعلن انسحابي من الترشح للانتخابات النيابية المُقبلة".
وصباح اليوم الخميس، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عدم مشاركته بالانتخابات وسحب يده من المنتمين في الحكومة.
وصباح اليوم الخميس، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عدم مشاركته بالانتخابات وسحب يده من المنتمين في الحكومة.