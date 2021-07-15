الكعبي يعلن انسحابه من الترشح للانتخابات المُقبلة

وقال الكعبي في بيان ورد لـ الخليج 365، "طاعة لما ورد في خطاب السيد مقتدى الصدر، اعلن انسحابي من الترشح للانتخابات النيابية المُقبلة".

وصباح اليوم الخميس، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عدم مشاركته بالانتخابات وسحب يده من المنتمين في الحكومة.

