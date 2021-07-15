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الكعبي يعلن انسحابه من الترشح للانتخابات المُقبلة

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بغداد - ياسين صفوان - اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الخميس، انسحابه من الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الكعبي في بيان ورد لـ الخليج 365، "طاعة لما ورد في خطاب السيد مقتدى الصدر، اعلن انسحابي من الترشح للانتخابات النيابية المُقبلة".

وصباح اليوم الخميس، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عدم مشاركته بالانتخابات وسحب يده من المنتمين في الحكومة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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