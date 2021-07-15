بينهم معالجون طبيون لداعش.. القبض على 8 ارهابيين في كركوك

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت عملياتها النوعية والاستباقية، بناء على معلومات دقيقة، لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية".وأضاف البيان، أن "العملية الامنية الاخيرة أسفرت عن القاء القبض على 8 من عناصر داعش ضمن قاطع المسؤولية في محافظة كركوك، قاتلوا ضد قواتنا الأمنية".

وأشار إلى أنه "خلال التحقيقات الأولية معهم اعترف عدد منهم بالعمل على معالجة عناصر داعش وقاموا بعمليات جراحية لهم وتقديم المساعدة الطبية، بعد اصاباتهم في المعارك مع الاجهزة الأمنية"، لافتا الى أن "التحقيقات مازالت جارية معهم، لإكمال أوراقهم التحقيقية، وهم من المطلوبين وفق احكام المادة 4 أرهاب".

